Пенс: США продолжат поддерживать Украину по вопросам безопасности

Фото: Владимир Зеленский и Майк Пенс (facebook.com/FoxNews/videos)

США будут поддерживать народ Украины в сфере безопасности и территориальной целостности

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что США продолжат поддерживать Украину в сфере безопасности и территориальной целостности. Об этом он заявил в Варшаве во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским после завершения церемонии по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, передает РБК-Украина.

По словам Пенса, США будут продолжать поддерживать народ Украины, в частности, по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая оккупированный Крым.

"Между США и Украиной чрезвычайно сильные отношения и мы всегда поддерживаем и стоим плечом к плечу с народом Украины. Это началось еще с 2014 года, с этого времени мы поддерживаем территориальную целостность Украины и народа Украины. Мы и в дальнейшем будем продолжать поддерживать народ Украины, в частности, по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая и Крым", - сказал Пенс.

В свою очередь Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа.

"Я хочу поблагодарить президента Трампа, передать ему благодарность, что он поздравил меня с победой", - сказал Зеленский.

Vice President Mike Pence participates in a bilateral meeting with the president of Ukraine. Опубліковано Fox News Неділя, 1 вересня 2019 р.

Напомним, в Варшаве сегодня проходят памятные мероприятия к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, участие в которых также принимает президент Украины Владимир Зеленский. Участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины нападения Германии на Польшу в 1939 году принимают 250 иностранных гостей, среди них - 20 президентов государств, в том числе и украинский президент Владимир Зеленский.

В рамках официальной части состоится военный церемониал и торжественная смена караула у "Могилы неизвестного солдата". Также состоятся выступления президентов Польши и Германии - Анджея Дуды и Франк-Вальтера Штайнмайера. Кроме того, запланировано выступление вице-президента США Майка Пенса.