Пенс назвав теми переговорів з Зеленським

Віце-президент США Майк Пенс назвав теми переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Про це Пенс сказав у Варшаві під час зустрічі з президентом України після завершення церемонії з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, передає РБК-Україна.

Пенс планує обговорити з Зеленським питання безпеки, реформ, енергетики та співпраці між країнами.

"Я з нетерпінням чекаю можливості обговорити питання, які стосуються прогресу впровадження мінських угод. Ми чекаємо можливості обговорити питання безпеки. Також хочеться почути більше про прогрес у вашій країні з питань реформ. І також з нетерпінням чекаю можливості обговорити питання енергетики, енергоресурсів, як це розвивається в Україні, обговорити питання енергонезалежності України і нашого можливого співробітництва, як в області енергетики, так і економіки", - сказав Пенс.

У ході розмови Зеленський розповів про плани запустити головні реформи протягом першого року правління.

"Ми не хочемо чекати п'ять років, ми хочемо запустити головні реформи протягом першого року нашої влади. Ми віримо, що скоро буде світ і все для цього робимо", - заявив президент України.

Нагадаємо, в ході бесіди з Зеленським Пенс заявив, що США продовжать підтримувати Україну в сфері безпеки і територіальної цілісності.