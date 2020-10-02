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Пелосі виступила проти участі Байдена в наступних дебатах з Трампом

США, П'ятниця 02 жовтня 2020 01:47
Пелосі виступила проти участі Байдена в наступних дебатах з Трампом
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)
Автор: РБК-Україна

Спікер Палати представників Конгресу США, демократка Ненсі Пелосі виступила проти участі кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена в наступних турах дебатів з нинішнім президентом Дональдом Трампом. За її словами Байден не повинен своєю присутністю легітимізувати той хаос, до якого вдається під час дебатів Трамп.

Про це повідомляє The Hill.

"Особисто я не думаю, що Джо Байден повинен вшановувати честю дебати з президентом, який не має зобов'язань щодо висловлення фактів, доказів, даних і принижує займану посаду", - сказала Пелосі.

Вона підкреслила, що і раніше вважала недоцільним участь Байдена в дебатах з Трампом, оскільки допускала, "що може статися щось подібне".

"Одного разу досить", - заявила Пелосі.

Водночас представники Байдена заявили, що колишній віце-президент не облишив планів щодо участі в двох наступних запланованих раундах дискусії з нинішнім господарем Білого дому.

Зазначимо, що другі дебати відбудуться 15 жовтня в Маямі, а треті - в Нешвіллі 22 жовтня.

Нагадаємо, 30 вересня відбувся перший раунд дебатів Трампа та Байдена. Дебати майже відразу перетворилися у сварку між кандидатами в президенти.

Після цього формат дебатів кандидатів в президенти США вирішили змінити. Комісія з президентських дебатів вже напрацьовує зміни.

У Білому домі заявили, що Трамп візьме участь у другому раунді дебатів з Байденом.

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