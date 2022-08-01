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Пелоси на Тайване может ограничиться транзитным пребыванием в аэропорту, - SCMP

Фото: спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время визита на Тайвань может ограничиться транзитным пребыванием в аэропорту Тайбэя. То есть фактически без официального въезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал китайской газеты South China Morning Post.

В частности, издание приводит комментарии экспертов по поводу формата визита Пелоси на Тайвань. По мнению бывшего сотрудника Пентагона Дрю Томпсона, она может назвать свою поездку неофициальной.

"Это компромисс с опасениями Пекина, но это далеко не капитуляция", - отметил он.

В то же время преподаватель международных отношений и изучения Китая в Австралийском национальном университете Вен-Ти Сун сомневается, что ее визит на Тайвань будет частным. Пелоси будет на острове либо как спикер Палаты представителей, либо как член Конгресса США.

А профессор дипломатии в Национальном университете Чэнчи в Тайбэе Квей-Бо Хуанг допускает, что есть вероятность того, что она может ограничиться транзитным пребыванием в аэропорту Тайбэя и там принять руководство Тайваня.

"Если она сделает так или назовет это неофициальным визитом, это будет означать, что давление или военная угроза со стороны Пекина по-прежнему вызывают у нее беспокойство", - добавил он.

Напомним, тайваньские СМИ уже анонсировали время и программу визита Пелоси на остров.

А США готовят план по обеспечению ее безопасности, отслеживая любые передвижения китайских войск в регионе.

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