В США готовят план по обеспечению безопасности Пелоси, отслеживая любые передвижения КНР
Чиновники Министерства обороны США работают круглосуточно, отслеживая любые передвижения Китая в регионе, разрабатывая план по обеспечению безопасности спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси во время ее азиатского турне и поездки на Тайвань.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.
В статье отмечается, что администрация проявляет особую заботу о безопасности Пелоси, когда она путешествует за границу, потому что она находится в президентской линии преемственности.
Тайваньский чиновник в комментарии изданию добавил, что Пелоси, как ожидается, останется на Тайване на ночь. При этом пока неясно, когда именно спикер Палаты представителей США приземлится в Тайбэе.
Напомним, ранее правительство Китая пригрозило "решительными мерами", в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань.
Как сообщалось, ВС Китая начали военные учения в Южно-Китайском море. Маневры проходят на фоне подготовки возможной поездки спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
По информации СМИ, американские военные начали опасаться, что Китай может сбить самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время ее визита в Тайвань, который запланирован в августе текущего года.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности и возможные последствия турне Пелоси по странам Азии в материале "Пелоси может посетить Тайвань. Почему Китай против и чем это грозит".
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