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Пелоси призвала Китай "немедленно" прекратить пуски ракет вблизи Тайваня

Фото: спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Китаю следует "немедленно" прекратить пуски ракет вблизи Тайваня. Которые Пекин устроил во время своих военных учений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которое цитирует Axios.

"Пелоси осудила китайских военных за запуск ракет в море недалеко от Тайваня в четверг, требуя, чтобы они "немедленно" прекратили эти запуски", - цитирует издание Пелоси во время ее визита в Токио.

При этом конгрессвумен заявила, что Пекину не удастся изолировать остров Тайвань и не остановит американских чиновников от посещений Тайбэя.

Пелоси указала, что Китай использует визит американской делегации на остров "в качестве оправдания" для осуществления пусков ракет.

Что этому предшествовало

Напомним, вчера правительство Японии выразило Китаю дипломатический протест после того, как в воды Японии упали пять баллистических ракет, которые запустил Китай во время военных учений вблизи Тайваня.

Добавим, что армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня после скандального визита Пелоси с делегацией на остров.

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