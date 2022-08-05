Пелосі закликала Китай "негайно" припинити пуски ракет поблизу Тайваню

"Пелосі засудила китайських військових за запуск ракет у морі неподалік Тайваню в четвер, вимагаючи, щоб вони "негайно" припинили ці запуски", - цитує видання Пелосі під час її візиту в Токіо.

При цьому конгресвумен заявила, що Пекіну не вдасться ізолювати острів Тайвань і не зупинить американських чиновників від відвідувань Тайбею.

Пелосі вказала, що Китай використовує візит американської делегації на острів "як виправдання" для здійснення пусків ракет.

Що цьому передувало

Нагадаємо, вчора уряд Японії висловив Китаю дипломатичний протест після того, як у води Японії впали п’ять балістичних ракет, які запустив Китай під час військових навчань поблизу Тайваню.

Додамо, що армія Китаю розпочала масштабні навчання з бойовими стрільбами навколо Тайваню після скандального візиту Пелосі з делегацією на острів.

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