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Пелоси посетит границу с КНДР после скандального визита в Тайвань, - Time

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Четверг 04 августа 2022 13:40
Пелоси посетит границу с КНДР после скандального визита в Тайвань, - Time Фото: Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

После визита в Тайвань, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Южную Корею. Там она планирует посетить границу с КНДР.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Time.

Во время своего визита в Южную Корею Пелоси провела встречу со спикером Национальной ассамблеи Ким Джин Пьо и другими членами парламента. Стороны затронули вопросы региональной безопасности, экономического сотрудничества, а также климатических проблем.

По словам одного южнокорейского чиновника, Пелоси планирует также посетить демилитаризованную зону - границу Южной и Северной Кореи. Ширина границы составляет 4 километра.

Если же спикер Палаты представителей сделает это, то это будет первым визитом американского политика со времен встречи бывшего президента США Дональда Трампа с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, которая состоялась еще в 2019 году.

После этого Пелоси планирует провести телефонный разговор с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань 2 июля несмотря на угрозы со стороны Китая. Перед этим правительство Китая пригрозило "решительными мерами" в случае визита американской делегации.

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