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Пелосі відвідає кордон з КНДР після скандального візиту до Тайваню, - Time

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Четвер 04 серпня 2022 13:40
Пелосі відвідає кордон з КНДР після скандального візиту до Тайваню, - Time Фото: Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Після візиту до Тайваню, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула до Південної Кореї. Там вона планує відвідати кордон з КНДР.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Time.

Під час свого візиту до Південної Кореї Пелосі провела зустріч зі спікером Національної асамблеї Кім Джин Пьо й іншими членами парламенту. Сторони порушили питання регіональної безпеки, економічного співробітництва, а також кліматичних проблем.

За словами одного південнокорейського чиновника, Пелосі планує також відвідати демілітаризовану зону - кордон Південної та Північної Кореї. Ширина кордону становить 4 кілометри.

Якщо ж спікерка Палати представників зробить це, то це буде першим візитом американського політика з часів зустрічі колишнього президента США Дональда Трампа з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, яка відбулась ще у 2019 році.

Після цього Пелосі планує провести телефонну розмову з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань 2 липня попри загрози з боку Китаю. Перед цим уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами" у разі візиту американської делегації.

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