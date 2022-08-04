Пелоси посетила границу с КНДР и напомнила о союзе США с Южной Кореей

"Для меня было привилегией встретиться с американскими героями под командованием генерала Пола ЛаКамеры, командующего вооруженными силами США в Корее. Во время посещения демилитаризованной зоны и авиабазы Осан мы передали благодарность Конгресса и страны за патриотическую службу наших военнослужащих, которые стоят на страже демократии на Корейском полуострове", - говорится в заявлении Пелоси.

Отметим, демилитаризованная зона представляет собой линию протяженностью почти 260 км примерно в 50 км к северу от Сеула. Она была создана в соответствии с соглашением о перемирии в Корейской войне 1953 года.

Кроме того, Пелоси вместе с делегацией Конгресса посетила Сеул и заявила о сильной связи между США и Южной Кореей.

"Наша делегация Конгресса отправилась в Сеул, чтобы подтвердить наши дорогие связи и нашу общую приверженность укреплению безопасности и стабильности, экономическому росту и демократическому управлению", - добавила она.