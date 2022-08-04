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Пелоси посетила границу с КНДР и напомнила о союзе США с Южной Кореей

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Сеул, Четверг 04 августа 2022 21:18
Пелоси посетила границу с КНДР и напомнила о союзе США с Южной Кореей Фото: спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила демилитаризованную зону на границе Южной и Северной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Для меня было привилегией встретиться с американскими героями под командованием генерала Пола ЛаКамеры, командующего вооруженными силами США в Корее. Во время посещения демилитаризованной зоны и авиабазы Осан мы передали благодарность Конгресса и страны за патриотическую службу наших военнослужащих, которые стоят на страже демократии на Корейском полуострове", - говорится в заявлении Пелоси.

Отметим, демилитаризованная зона представляет собой линию протяженностью почти 260 км примерно в 50 км к северу от Сеула. Она была создана в соответствии с соглашением о перемирии в Корейской войне 1953 года.

Кроме того, Пелоси вместе с делегацией Конгресса посетила Сеул и заявила о сильной связи между США и Южной Кореей.

"Наша делегация Конгресса отправилась в Сеул, чтобы подтвердить наши дорогие связи и нашу общую приверженность укреплению безопасности и стабильности, экономическому росту и демократическому управлению", - добавила она.

Напомним, визит Пелоси в Южную Корею последовал после резонансной поездки на Тайвань на фоне военных угроз Китая.

Он прибыла в Тайбэй во вторник, ее визит стал первой поездкой спикера Палаты представителей США на Тайвань за последние 25 лет. Особого драматизма добавило то, что сейчас отношения США и Китая переживают кризис.

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