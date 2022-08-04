Пелосі відвідала кордон з КНДР і нагадала про союз США з Південною Кореєю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Для мене було привілеєм зустрітися з американськими героями під командуванням генерала Пола ЛаКамери, командувача збройними силами США в Кореї. Під час відвідин демілітаризованої зони і авіабази Осан ми передали подяку Конгресу і країни за патріотичну службу наших військовослужбовців, які стоять на сторожі демократії на Корейському півострові", - йдеться в заяві Пелосі.

Зазначимо, демілітаризована зона являє собою лінію протяжністю майже 260 км приблизно в 50 км на північ від Сеула. Вона була створена відповідно до угоди про перемир'я в Корейській війні 1953 року.

Крім того, Пелосі разом з делегацією Конгресу відвідала Сеул і заявила про сильний зв'язок між США і Південною Кореєю.

"Наша делегація Конгресу вирушила до Сеула, щоб підтвердити наші дорогі зв'язки та нашу спільну прихильність зміцненню безпеки та стабільності, економічному зростанню та демократичному управлінню", - додала вона.