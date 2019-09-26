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Пелоси обвинила Трампа в сокрытии попыток давления на Зеленского

Новости » Политика    26.09.2019 - 19:58
Пелоси обвинила Трампа в сокрытии попыток давления на Зеленского
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Пелоси прокомментировала публикацию текста жалобы сотрудника разведки США

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки (США) Нэнси Пелоси обвинила главу Белого дома Дональда Трампа в сокрытии попыток давления на украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, комментируя обнародованный текст жалобы сотрудника американской разведки на июльский разговор Трампа с Зеленским, спикер Конгресса заявила, что президент США пытался скрыть попытки давления на Украину.

"Президент (Трамп - ред.) все время занимался сокрытием", - сказала она.

Также Пелоси добавила, что Палата представителей в ходе процедуры импичмента будет рассматривать только ситуацию с Украиной, а все другие возможные случаи злоупотребления властью со стороны Трампа будут рассмотрены позже.

Как писало РБК-Украина, сегодня, 26 сентября, в США опубликовали жалобу сотрудника разведки на разговор между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. В жалобе разведчика говорится, что чиновники Белого дома были "глубоко обеспокоены" телефонным разговором, который состоялся между лидерами государств 25 июля этого года.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп лично распорядился, чтобы вице-президент Майк Пенс отменил запланированный визит в Украину на инаугурацию Владимира Зеленского. Этот факт может быть связан с попытками давления на Зеленского.

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