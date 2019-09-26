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Пелосі звинуватила Трампа в приховуванні спроб тиску на Зеленського

Новини » Політика    26.09.2019 - 19:58
Пелосі звинуватила Трампа в приховуванні спроб тиску на Зеленського
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Пелосі прокоментувала публікацію тексту скарги співробітника розвідки США

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки (США) Ненсі Пелосі звинуватила главу Білого дому Дональда Трампа в приховуванні спроб тиску на українського президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, коментуючи оприлюднений текст скарги співробітника американської розвідки на липневу розмову Трампа з Зеленським, спікер Конгресу заявила, що президент США намагався приховати спроби тиску на Україну.

"Президент (Трамп - ред.) весь час займався приховуванням", - сказала вона.

Також Пелосі додала, що Палата представників в ході процедури імпічменту розглядатиме лише ситуацію з Україною, а всі інші можливі випадки зловживання владою з боку Трампа будуть розглянуті пізніше.

Як писало РБК-Україна, сьогодні, 26 вересня, у США опублікували скаргу співробітника розвідки на розмову між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. У скарзі розвідника йдеться, що чиновники Білого дому були "глибоко стурбовані" телефонною розмовою, яка відбулася між лідерами держав 25 липня цього року.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп особисто розпорядився, щоб віце-президент Майк Пенс скасував запланований візит в Україну на інавгурацію Володимира Зеленського. Цей факт може бути пов'язаний зі спробами тиску на Зеленського.

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