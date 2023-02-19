Пелосі в Мюнхені назвала першорядним завданням передачу Україні винищувачів F-16

Виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, Пелосі зазначила, що протягом 2022 року американські законодавці послідовно працювали над виконанням запитів України щодо надання військової підтримки.

"Зараз ми хочемо досягти передачі F-16. Я повністю це підтримую і сподіваюся, що це буде реалізовано", - зазначила політик.

Вона наголосила, що рішення ще не ухвалене, проте передача винищувачів є першорядним завданням.

Пелосі висловилася також на користь того, щоби розпочати навчання українських льотчиків використанню F-16 "вже зараз, бо це займе деякий час".

Нагадаємо, що група американських законодавців закликала президента США Джо Байдена розпочати постачання Україні винищувачів-бомбардувальників F-16.

У США припускають, що можуть відправити свої бойові літаки в Україну під час затягування війни або надати дозвіл на реекспорт винищувачів F-16, які перебувають на озброєнні в інших країнах.

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