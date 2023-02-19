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Пелоси в Мюнхене назвала первостепенной задачей передачу Украине истребителей F-16

Фото: Нэнси Пелоси (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси высказалась в субботу за передачу Украине истребителей F-16.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой трансляцию Мюнхенской конференции.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Пелоси отметила, что в течение 2022 года американские законодатели последовательно работали над выполнением запросов Украины о предоставлении военной поддержки.

"Сейчас мы хотим добиться передачи F-16. Я полностью это поддерживаю и надеюсь, что это будет реализовано", - указала политик.

Она подчеркнула, что решение еще не принято, однако передача истребителей является первостепенной задачей.

Пелоси высказалась также в пользу того, чтобы начать обучение украинских летчиков использованию F-16 "уже сейчас, потому что это займет некоторое время".

Напомним, что группа американских законодателей призвала президента США Джо Байдена начать поставку Украине истребителей-бомбардировщиков F-16.

В США предполагают, что могут отправить свои боевые самолеты в Украину во время затягивания войны или дать разрешение на реэкспорт истребителей F-16, находящихся на вооружении в других странах.

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