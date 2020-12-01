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Обыски в венгерских фондах на Закарпатье: в ОГА просят у силовиков доказательства

Ужгород, Вторник 01 декабря 2020 14:25
Обыски в венгерских фондах на Закарпатье: в ОГА просят у силовиков доказательства
Фото: Алексей Петров (facebook.com/OlexiyPetrov)
Автор: Игорь Литвиненко

Глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров отрицает свою причастность к обыскам в фондах венгерского нацменьшинства. Он просит представить доказательства законности обысков Службу безопасности Украины.

Об этом Петров написал в Facebook.

Он заявил, что применение грубой силы не является аргументом в политике.

"Выражаю искреннюю надежду, что действия правоохранителей мотивированные в первую очередь законами Украины. У меня, как председателя ОГА, депутат Закарпатского областного совета, мотиваций расшатать общественно-политическую ситуацию в крае, подвергнуть Украину на скандал международного уровня - точно нет", - написал Петров.

Глава ОГА призвал силовиков провести брифинг и предоставить общественности доказательную базу, чтобы снять вопрос возможных политических инсинуаций.

Напомним, вчера СБУ сообщила о проведении обысков на Закарпатье в фондах нацменьшинств Венгрии. Правоохранители заявили, что глава фонда занимался подрывной деятельности в пользу Венгрии.

В связи с этим Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины, заявив о недопустимости обысков у лидеров венгерского нацменьшинства.

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