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Пеле посмертно отримав ще один титул від ФІФА

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Париж, Вівторок 28 лютого 2023 15:58
Пеле посмертно отримав ще один титул від ФІФА Фото: Пеле помер у грудні торік (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вшанувала Короля футболу Пеле на гала-церемонії The Best-2022 у Парижі. Він відійшов у вічність у грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Культовий бразилець посмертно нагороджений ФІФА титулом "Найкращий назавжди". Нагороду отримала вдова триразового чемпіона світу Марсія Аока.

ФІФА вшанувала Пеле під час вручення призів The Best за підсумками 2022 року. Черговий титул Королю футболу вручив інший іменитий екс-форвард збірної Бразилії – Роналдо. Раніше президент організації Джанні Інфантіно закликав національні асоціації назвати іменем Пеле по одному стадіону.

Легенда помер 29 грудня після тривалої боротьби з хворобою. Після смерті Пеле в Бразилії оголосили триденну жалобу. Поховали Короля футболу в рідному Сантосі на вертикальному кладовищі.

Ігрова кар'єра бразильця була пов'язана з трьома командами – "Сантосом", "Нью-Йорк Космос" і збірною Бразилії. Із ними він став шестиразовим чемпіоном Бразилії, дворазовим володарем Копа Лібертадорес, двічі переможцем Інтерконтинентального кубка, чемпіоном Північноамериканської футбольної ліги та 3-разовим чемпіоном світу.

До слова, раніше пригадали маловідомі факти біографії Пеле в спеціальній підбірці.

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