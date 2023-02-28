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Пеле посмертно получил еще один титул от ФИФА

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Париж, Вторник 28 февраля 2023 15:58
Пеле посмертно получил еще один титул от ФИФА Фото: Пеле умер в декабре прошлого года (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация футбола (ФИФА) почтила Короля футбола Пеле на гала-церемонии The Best-2022 в Париже. Его сердце остановилось в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Культовый бразилец посмертно награжден ФИФА титулом "Лучший навсегда". Награду получила вдова трехкратного чемпиона мира Марсия Аока.

ФИФА почтила Пеле во время вручения призов The Best по итогам 2022 года. Очередной титул Королю футбола вручил другой знаменитый экс-форвард сборной Бразилии – Роналдо. Ранее президент организации Джанни Инфантино призвал национальные ассоциации назвать именем Пеле по одному стадиону.

Легенда скончался 29 декабря после продолжительной борьбы с болезнью. После смерти Пеле в Бразилии объявили трехдневный траур. Похоронили Короля футбола в родном Сантосе на вертикальном кладбище.

Игровая карьера бразильца была связана с тремя командами – "Сантосом", "Нью-Йорк Космос" и сборной Бразилии. С ними он стал шестикратным чемпионом Бразилии, двукратным обладателем Копа Либертадорес, дважды победителем Интерконтинентального кубка, чемпионом Североамериканской футбольной лиги и 3-кратным чемпионом мира.

К слову, ранее вспомнили малоизвестные факты биографии Пеле в специальной подборке.

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