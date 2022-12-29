Підтримав українців і став Королем футболу в 17: неочевидні факти про померлого Пеле

Не стало легендарного бразильця Пеле. Король футболу впродовж тривалого часу боровся з онкологічним захворюванням.

Для багатьох поколінь уболівальників Пеле і футбол – слова-синоніми. Шестиразовий чемпіон Бразилії, дворазовий володар Копа Лібертадорес, двічі переможець Інтерконтинентального кубка, чемпіон Північноамериканської футбольної ліги та нарешті 3-разовий чемпіон світу – всі ці регалії Короля футболу лежать на поверхні. Та є кілька епізодів життєпису бразильця, що опинилися поза увагою пересічних шанувальників футболу.

Справжнє ім'я Пеле – Едсон Арантіс ду Насіменту. Пеле стало другим прізвиськом Короля футболу в шкільні роки, оскільки так він вимовляв ім'я воротаря Біле. У сім'ї його спершу називали Діку.

Пеле досі залишається єдиним футболістом, який тричі став чемпіоном світу як гравець (1958, 1962, 1970). Його партнер по команді на перших двох Кубках світу – Маріо Загаллу – здобув третю чемпіонську медаль у статусі тренера в 1970-му.

У 2016 році журнал France Football переоцінив вручені в XX столітті "Золоті м'ячі". Як наслідок, Пеле "дісталися" 7 нагород (1958-1961,1963-1964, 1970). Якраз стільки призів здобув Ліонель Мессі.

Королем Пеле вперше нарекли після фіналу ЧС-1958. Французьке видання "Парі Матч" відрапортувало про сходження бразильця на трон у віці 17 років 8 місяців і 6 днів. Згодом титул підхопили повсюдно.

Пеле ділить із Неймаром звання найкращого бомбардира в історії збірної Бразилії (по 77 м'ячів). Король футболу захищав кольори "селесао" в 1957-1971 рр. і провів у національній команді 92 поєдинки.

Міжнародний олімпійський комітет у 1999 році назвав Пеле спортсменом століття, хоча бразилець не взяв участі в жодній Олімпіаді. Тоді ж ФІФА визнала Короля футболістом століття.

Безпрецедентним став товариський матч Бразилія – Болгарія навесні 1970-го. Пеле вперше та востаннє в кар'єрі розпочав матч на лаві для запасних. У перерві він замінив Тостау.

У 1995-1998 рр. Пеле був міністром спорту Бразилії. На посаді запропонував радикальний проект реформи місцевого футболу, який викликав критику ФІФА та був відкликаний.

Журнал Time включив Пеле до сотні найважливіших осіб XX століття. Король футболу опинився у розділі "Герої та кумири". Зі спортсменів туди потрапили лише боксер Мухаммед Алі та бейсболіст Джекі Робінсон.

Перед домашнім для Бразилії ЧС-2014 Пеле відмовився брати участь у церемонії жеребкування Кубка світу. Король футболу побоювався, що асоціюватиметься з потенційною невдачею збірної.

Під час інтерв'ю Пеле в стилі королівських осіб і понтифіків часто говорив про себе в третій особі. Подарована бразильцем Папі Франциску футболка з автографом виставлена в Музеях Ватикану.

1 червня 2022 року Пеле висловив солідарність із українцями та написав відкритого листа Путіну. Зокрема, він закликав президента РФ зупинити агресивне та невиправдане вторгнення до України.