У Пекіні відповіли Зеленському на критику "мирного плану" Китаю та Бразилії

Китай підтримує контакти з Україною щодо врегулювання війни. Пекін після критики президента Володимира Зеленського "мирного плану" заявив, що буде і надалі сприяти політичному врегулюванню "кризи".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці МЗС Китаю Мао Нін.
Речниця прокоментувала нещодавню критику Зеленського так званого "мирного плану" Китаю та Бразилії. Президент назвав план "деструктивним".
Вона нагадала, що Китай і Бразилія висунули шість спільних домовленостей щодо вирішення "невідкладного пріоритету", який полягає в деескалації ситуації.
"У загальних домовленостях підкреслюється, що всі відповідні сторони повинні дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме заборони розширення поля бою, ескалації боїв і жодних провокацій з боку будь-якої сторони. Він також закликає всі сторони бути відданими діалогу та переговорам, збільшувати гуманітарну допомогу, протистояти використанню ядерної зброї, протистояти нападам на атомні електростанції та захищати стабільність глобальних промислових ланцюгів і ланцюгів поставок", - сказала Мао Нін.
Як зазначила речниця МЗС Китаю, "мирні ініціативи" Китаю та Бразилії отримали позитивну реакцію з понад 110 країн.
Вона додала, що Китай продовжить наполягати на політичному врегулюванні "української кризи" (так Пекін називає війну РФ проти України).
"Щодо української кризи, в тому числі щодо шести спільних домовленостей, Китай підтримує тісні контакти з Україною. Китай продовжить сприяти мирним переговорам і відіграватиме конструктивну роль у політичному врегулюванні кризи", - заявила речниця.
Нагадаємо, Китай та Бразилія погодили спільний так званий "мирний план" щодо України. Втім, представники української влади розкритикували такі "мирні ініціативи".
Президент Володимир Зеленський наголошував, що альтернативні плани миру для України - це політичні заяви, які не містять конкретики і реального плану дій.
Також нещодавно Зеленський назвав "деструктивним" мирний план Китаю та Бразилії. Президент наголосив, що план не враховує реальну ситуацію і наперед узгоджений з Кремлем.
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