У Пекіні відповіли Зеленському на критику "мирного плану" Китаю та Бразилії

Речниця прокоментувала нещодавню критику Зеленського так званого "мирного плану" Китаю та Бразилії. Президент назвав план "деструктивним".

Вона нагадала, що Китай і Бразилія висунули шість спільних домовленостей щодо вирішення "невідкладного пріоритету", який полягає в деескалації ситуації.

"У загальних домовленостях підкреслюється, що всі відповідні сторони повинні дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме заборони розширення поля бою, ескалації боїв і жодних провокацій з боку будь-якої сторони. Він також закликає всі сторони бути відданими діалогу та переговорам, збільшувати гуманітарну допомогу, протистояти використанню ядерної зброї, протистояти нападам на атомні електростанції та захищати стабільність глобальних промислових ланцюгів і ланцюгів поставок", - сказала Мао Нін.

Як зазначила речниця МЗС Китаю, "мирні ініціативи" Китаю та Бразилії отримали позитивну реакцію з понад 110 країн.

Вона додала, що Китай продовжить наполягати на політичному врегулюванні "української кризи" (так Пекін називає війну РФ проти України).

"Щодо української кризи, в тому числі щодо шести спільних домовленостей, Китай підтримує тісні контакти з Україною. Китай продовжить сприяти мирним переговорам і відіграватиме конструктивну роль у політичному врегулюванні кризи", - заявила речниця.