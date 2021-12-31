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В Пекине запретили использовать пиротехнику с нового года

Автор: Артур Родивилов

В Пекине, согласно постановлению администрации города, с 2022 года будет запрещено использовать фейерверки. Данное правило будет действовать и в новогодние праздники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Кроме запрета, в китайской столице закрыли все точки продажи пиротехнических изделий.

За нарушение таких правил будет полагаться штраф. Тем не менее полностью фейерверки в Пекине запрещены не будут - только при проведении крупных праздничных мероприятий общенационального и городского уровня после специального распоряжения правительства.

Также фейерверки будут разрешены в парке отдыха Universal Beijing Resort, он будет открыт в 2022 году в сентябре.

Напомним, власти Германии второй год подряд запрещают фейерверки на новогодние праздники из-за угрозы распространения коронавируса. Немцы массово едут покупать их в Польшу.

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