У Пекіні заборонили використовувати піротехніку з нового року

У Пекіні, згідно з постановою адміністрації міста, з 2022 року буде заборонено використовувати феєрверки. Дане правило буде діяти і в новорічні свята.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Синьхуа" .

Крім заборони, в китайській столиці закрили всі точки продажу піротехнічних виробів.

За порушення таких правил буде накладатися штраф. Проте повністю феєрверки в Пекіні заборонені не будуть - тільки при проведенні великих святкових заходів загальнонаціонального і міського рівня після спеціального розпорядження уряду.

Також феєрверки будуть дозволені в парку відпочинку Universal Beijing Resort, він буде відкритий у 2022 році у вересні.