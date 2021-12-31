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У Пекіні заборонили використовувати піротехніку з нового року

Автор: Артур Родивилов

У Пекіні, згідно з постановою адміністрації міста, з 2022 року буде заборонено використовувати феєрверки. Дане правило буде діяти і в новорічні свята.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Синьхуа".

Крім заборони, в китайській столиці закрили всі точки продажу піротехнічних виробів.

За порушення таких правил буде накладатися штраф. Проте повністю феєрверки в Пекіні заборонені не будуть - тільки при проведенні великих святкових заходів загальнонаціонального і міського рівня після спеціального розпорядження уряду.

Також феєрверки будуть дозволені в парку відпочинку Universal Beijing Resort, він буде відкритий у 2022 році у вересні.

Нагадаємо, влада Німеччини другий рік поспіль забороняє феєрверки на новорічні свята через загрозу поширення коронавірусу. Німці масово їдуть купувати їх до Польщі.

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