ru ua
Чт, 30 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Германии запретили фейерверки на Новый год: немцы ринулись за ними в Польшу

Новина українською →
Берлин, Четверг 30 декабря 2021 21:29
В Германии запретили фейерверки на Новый год: немцы ринулись за ними в Польшу Фото: в Германии запретили фейерверки на новогодние праздники (unsplash.com/cmophoto-net)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Германии второй год подряд запрещают фейерверки на новогодние праздники из-за угрозы распространения коронавируса. Немцы массово едут покупать их в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отмечает издание, в этом месяце второй год подряд власти Германии объявили запрет на продажу фейерверков. Таким способом правительство стремится предотвратить массовые скопления людей во время пандемии коронавируса.

На фоне запрета немцы массово едут за фейерверками в Польшу. В результате у продавцов пиротехники в Германии образовались большие запасы продукции. Они намерены подать в суд на правительство.

Напомним, власти Парижа в этом году отменили новогодние мероприятия на Елисейских полях, в том числе праздничный фейерверк, из-за штамма "Омикрон".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новый год Германия Польша
NEWS
Отдыхайте спокойно. В СНБО не ожидают большого вторжения России в Украину
Отдыхайте спокойно. В СНБО не ожидают большого вторжения России в Украину
DAILY
Угольное дело. В чем обвиняют Порошенко, и причем здесь Медведчук
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Угольное дело. В чем обвиняют Порошенко, и причем здесь Медведчук