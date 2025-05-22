Пекін звинуватив Захід у подвійних стандартах через санкції ЄС

Китай висловлює жаль та рішуче виступає проти невиправданих санкцій Європейського Союзу проти китайських компаній.

Про це заявила речник Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки Мао Нін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на китайське агентство Xinhua.

Виступаючи на щоденному брифінгу, речник прокоментувала новий раунд санкцій проти Росії, оголошений Європейським Союзом та Великою Британією. Цього разу до санкційного списку також були внесені компанії з Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Мао зазначила, що в питанні "української кризи", Китай послідовно виступає за просування мирних переговорів.

"Китай ніколи не постачав летальної зброї сторонам конфлікту та суворо контролює експорт товарів подвійного призначення", - сказала речник китайського МЗС.

Вона також підкреслила, що нормальні обміни та співпраця між китайськими та російськими компаніями не повинні порушуватися або зазнавати негативного впливу, і додала, що більшість країн, включно з європейськими державами та США, продовжують торгувати з Росією.

На думку Мао, європейським країнам слід припинити застосовувати подвійні стандарти у питаннях торгівлі та економічної співпраці з Росією і не завдавати шкоди законним інтересам китайських компаній.

"Китай вживатиме необхідних заходів для рішучого захисту своїх законних прав та інтересів", - зазначила речник китайського зовнішньополітичного відомства.