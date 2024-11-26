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ЄС пропонує ввести санкції проти фірм з Китаю, які допомагають Росії у війні, - Bloomberg

Вівторок 26 листопада 2024 09:04
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ЄС пропонує ввести санкції проти фірм з Китаю, які допомагають Росії у війні, - Bloomberg Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський Союз готує новий санкційний пакет, спрямований проти китайських і російських компаній, пов'язаних із розробкою і постачанням ударних безпілотників, які використовувалися у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією видання, заходи включають заморожування активів і заборону на поїздки понад 50 фізичних і близько 30 юридичних осіб.

Серед них - китайська компанія, яка порушила торговельні обмеження ЄС, фірма з Гонконгу, що постачала Росії заборонені мікроелектронні компоненти, і північнокорейські чиновники, які підтримують військові дії Москви.

Європейська комісія також запропонувала обмежити доступ до портів і послуг для 45 російських нафтових танкерів, щоб посилити тиск на доходи Москви. У списку фігурують і компанії, що постачають ключові компоненти для ударних дронів.

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки», які обговорюють в Італії заходи проти країн, що підтримують Росію, висловили готовність підтримати ініціативу ЄС. Однак новий санкційний пакет має отримати схвалення всіх 27 країн-членів Союзу.

Китай, який прагне зберегти нейтралітет і підтримувати економічні зв'язки, неодноразово заявляв про непричетність до збройної підтримки сторін конфлікту. Однак західні експерти побоюються, що Пекін може наблизитися до надання військової допомоги Росії.

Раніше США і Велика Британія запровадили санкції проти деяких китайських фірм, пов'язаних із постачанням заборонених технологій для російської армії. Новий санкційний пакет ЄС стане 15-м від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Санкції проти Росії

Європейський Союз готує 15 пакет санкцій проти Росії у відповідь на її військові дії в Україні. Новий пакет обмежень спрямований на подальшу ізоляцію промисловості Кремля від імпорту та запобігання обходу раніше введених заходів.

У жовтні Рада ЄС ухвалила рішення продовжувати новий режим санкцій проти РФ кожні 12 місяців.

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