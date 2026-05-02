Пекін закликав китайські компанії ігнорувати санкції США проти НПЗ, - Bloomberg

18:55 02.05.2026 Сб
1 хв
Для чого Китай зробив такий крок?
aimg Едуард Ткач
Фото: у Пекіні вважають заходи США незаконними (Getty Images)

Китай наказав компаніям у країні не дотримуватися санкцій США проти п'яти китайських НПЗ, пов'язаних із торгівлею іранською нафтою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання пише, що рішення Пекіна є кроком, спрямованим на зниження наслідків американських обмежень.

Як відомо, США минулого місяця запровадили санкції проти нафтопереробного підприємства Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., а також ще проти кількох приватних переробних компаній. Обмеження призвели до заморожування активів і заборон на угоди.

Сьогодні в Міністерстві торгівлі Китаю заявили, що заходи США незаконно обмежують нормальну торгівлю з третіми країнами і порушують міжнародні норми.

На тлі цього міністерство видало указ, який забороняє визнання, забезпечення дотримання та виконання санкцій, які ввели США проти п'яти компаній.

"Китай наказав компаніям у країні не дотримуватися санкцій США проти п'яти китайських НПЗ, пов'язаних із торгівлею іранською нафтою", - йдеться в заяві відомства.

Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиКитайІранНПЗ