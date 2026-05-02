Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Пекин призвал китайские компании игнорировать санкции США против НПЗ, - Bloomberg

18:55 02.05.2026 Сб
2 мин
Для чего Китай сделал такой шаг?
aimg Эдуард Ткач
Фото: в Пекине считают меры США незаконными (Getty Images)

Китай приказал компаниям в стране не соблюдать санкции США против пяти китайских НПЗ, связанных с торговлей иранской нефтью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание пишет, что решение Пекина является шагом, направленным на снижение последствий американских ограничений.

Как известно, США в прошлом месяце ввели санкции против нефтеперерабатывающего предприятия Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., а также еще против нескольких частных перерабатывающих компаний. Ограничения привели к заморозке активов и запретам на сделки.

Сегодня в Министерстве торговли Китая заявили, что меры США незаконно ограничивают нормальную торговлю с третьими странами и нарушают международные нормы.

На фоне этого министерство издало указ, который запрещает признание, обеспечение соблюдения и выполнение санкций, которые ввели США против пяти компаний.

"Китай приказал компаниям в стране не соблюдать санкции США против пяти китайских НПЗ, связанных с торговлей иранской нефтью", - говорится в заявлении ведомства.

Что предшествовало

Напомним, в конце апреля стало известно, что США ввеkи санкции против одного из нефтеперерабатывающих заводов Китая, а также десятков судоходных компаний и танкеров, которые транспортируют иранскую нефть.

Еще через несколько дней США ввели санкции против 35 лиц и структур, причастных к теневой банковской системе Ирана. Кроме того, Вашингтон предупредил банки, которые работают с китайскими НПЗ и платят Ирану за проход через Ормузский пролив.

