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Пекін визнав, що повітряна куля над Латинською Америкою також належить Китаю

Фото: Пекін визнав, що повітряна куля над Латинською Америкою також належить Китаю (скриншот euronews.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Повітряна куля, помічена в небі над Латинською Америкою, також належить Китаю і нібито використовувалася для льотних випробувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

серйозно відхилився" від запланованого курсу і увійшов у небо над Латинською Америкою та Карибським морем "по помилці" через погодні умови та обмежені можливості управління апаратом.

додавши, що всі сторони "висловили своє розуміння".

У Колумбії та Коста-Ріці підтвердили, що минулого тижня в їхньому повітряному просторі відстежувався білий аеростат спостереження, схожий на той, що був помічений над США.

Нагадаємо, США біля узбережжя Кароліни збили китайську повітряну кулю , яку вважали кулею-шпигуном.

Пізніше американські військові заявили, що ведуть пошук залишків китайського розвідувального аеростату, збитого в суботу ВПС США. Його хочуть вивчити наявність шпигунських технологій Китаю.

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