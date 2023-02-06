Пекин признал, что воздушный шар над Латинской Америкой также принадлежит Китаю

серьезно отклонился" от запланированного курса и вошел в небо над Латинской Америкой и Карибским морем "по ошибке" из-за погодных условий и ограниченных возможностей управления аппаратом.

добавив, что все стороны "выразили свое понимание".

В Колумбии и Коста-Рике подтвердили, что на прошлой неделе в их воздушном пространстве отслеживался белый аэростат наблюдения, похожий на тот, который был замечен над США.