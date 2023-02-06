Пекин признал, что воздушный шар над Латинской Америкой также принадлежит Китаю

Воздушный шар, замеченный в небе над Латинской Америкой, также принадлежит Китаю и якобы использовался для летных испытаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
серьезно отклонился" от запланированного курса и вошел в небо над Латинской Америкой и Карибским морем "по ошибке" из-за погодных условий и ограниченных возможностей управления аппаратом.
добавив, что все стороны "выразили свое понимание".
В Колумбии и Коста-Рике подтвердили, что на прошлой неделе в их воздушном пространстве отслеживался белый аэростат наблюдения, похожий на тот, который был замечен над США.
Напомним, США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар, который считали шаром-шпионом.
Позже американские военные заявили, что ведут поиск остатков китайского разведывательного аэростата, сбитого в субботу ВВС США. Его хотят изучить на наличие шпионских технологий Китая.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.