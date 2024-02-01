Пекін тисне на Україну через китайські компанії в переліку спонсорів війни, - Reuters

Попередження було передано Україні минулого місяця на зустрічі посла Китаю в Києві з високопосадовцями українського уряду, повідомили два анонімні джерела агентства.

Україна включила 48 компаній у всьому світі, у тому числі 14 з Китаю, до списку "міжнародних спонсорів війни", діяльність сприяє військовій машині Кремля.

"Посол сказав, що все це (ситуація з чорним списком) може негативно позначитися на наших відносинах", - сказало один із джерел.

Джерело додало, що в результаті Китай не висунув жодних умов або "тимчасових рамок" для України, а просто висловив свою думку щодо списку.

Друге джерело припустило, що Пекін може пов'язати це питання із закупівлями Китаєм українського зерна.

До повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Китай був найбільшим торговим партнером України і залишається важливим споживачем українського зерна, олії та залізняку.

Репутаційний інструмент

Після початку війни Китай розширив торгівлю з Москвою в таких секторах, як нафта та газ, які є основним джерелом доходів Москви.

До чорного списку Києва потрапили китайські енергетичні гіганти Китайська національна нафтова корпорація (CNPC), Китайська нафтохімічна корпорація (Sinopec Group) та Китайська національна нафтова корпорація (CNOOC).

Національне агентство із запобігання корупції України описує чорний список як "репутаційний інструмент для досягнення доброчесності ланцюжків поставок у міжнародному вимірі, виходу міжнародного бізнесу з Росії, а отже, зменшення фінансової та технологічної спроможності країни-терориста".

Чорний список, який не має юридичних наслідків для включених до нього компаній,

Відносини з Китаєм

Як зазначає Reuters, хоча Китай розглядається як союзник Кремля, Україна намагалася не роздратувати другу за величиною економіку світу протягом усієї війни з Москвою, і вона неодноразово закликала Пекін приєднатися до дипломатичних зусиль Києва щодо встановлення миру.

Україна просуває свій план миру на серії міжнародних зустрічей на найвищому рівні. Китай був присутній на одній із зустрічей у Джідді минулого року, але відтоді утримується від участі.

У вівторок Китай заявив, що заступник міністра закордонних справ Китаю Сунь Вейдун зустрівся з послом України в Пекіні і обмінявся думками з питань, що становлять спільний інтерес, а також, що Сунь заявив, що країни повинні поважати і щиро ставитися одна до одної.