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Пекин давит на Украину из-за китайских компаний в перечне спонсоров войны, - Reuters

Фото: Китай давит на Украину (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Китай сообщил Украине, что двусторонним отношениям может быть нанесен ущерб из-за того, что Киев включил 14 китайских компаний перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Предупреждение было передано Украине в прошлом месяце на встрече посла Китая в Киеве с высокопоставленными чиновниками украинского правительства, сообщили два анонимных источника агентства.

Украина включила 48 компаний по всему миру, в том числе 14 из Китая, в список "международных спонсоров войны", деятельность способствует военной машине Кремля.

"Посол сказал, что все это (ситуация с черным списком) может негативно отразиться на наших отношениях", - сказал один из источников.

Источник добавил, что в результате Китай не выдвинул никаких условий или "временных рамок" для Украины, а просто выразил свое мнение по поводу списка.

Второй источник предположил, что Пекин может связать этот вопрос с закупками Китаем украинского зерна.

До полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года Китай был крупнейшим торговым партнером Украины и остается важным потребителем украинского зерна, подсолнечного масла и железной руды.

Репутационный инструмент

После начала войны Китай расширил торговлю с Москвой в таких секторах, как нефть и газ, которые являются основным источником доходов Москвы.

В черный список Киева попали китайские энергетические гиганты Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC), Китайская нефтехимическая корпорация (Sinopec Group) и Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация (CNOOC).

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины описывает черный список как "репутационный инструмент для достижения добропорядочности цепочек поставок в международном измерении, выхода международного бизнеса из России, следовательно, уменьшения финансовой и технологической способности страны-террориста".

Черный список, который не имеет юридических последствий для включенных в него компаний,

Отношения с Китаем

Как отмечет Reuters, хотя Китай рассматривается как союзник Кремля, Украина старалась не разозлить вторую по величине экономику мира на протяжении всей войны с Москвой, и она неоднократно призывала Пекин присоединиться к дипломатическим усилиям Киева по установлению мира.

Украина продвигает свой план мира на серии международных встреч на высоком уровне. Китай присутствовал на одной из встреч в Джидде в прошлом году, но с тех пор воздерживается от участия.

Во вторник Китай заявил, что заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун встретился с послом Украины в Пекине и обменялся мнениями по вопросам, представляющим общий интерес, а также что Сунь заявил, что страны должны уважать и искренне относиться друг к другу.

 

Отметим, в 2023 году Украина была вынуждена уступить давлению и исключила австрийский Raiffeisen Bank и венгерский OTP Bank, хотя оба банка продолжают работать на территории России.

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