Пекин показал как выглядит Земля с китайской космической станции: фото и видео

Как утверждают пользователи на первом кадре, который сделал Ни Хайшенг, можно увидеть Пекин, который усеян огоньками и аэропорт Дасин, который расположен в провинции Хэбэй на расстоянии 46 километров от столицы.

Фото: Пекин показал как выглядит Земля с китайской космической станции (twitter.com/CNSAWatcher)

Фотографии, сделанные астронавтом Тан Хунбо, поражают своей масштабностью не меньше.

Фото: Пекин показал как выглядит Земля с китайской космической станции (twitter.com/CNSAWatcher)

Также Хунбо продемонстрировал планировку спальни космонавтов первой китайской космической станции Тянгун-1, которая была запущена в космос еще в 2011 году.

Фото: Пекин показал как выглядит Земля с китайской космической станции (twitter.com/CNSAWatcher)

Астронавты Лю Бомин и не Хайшен продемонстрировали видеоролик во время которого они во второй раз вышли в открытый космос, чтобы установить расширенные помповые агрегаты и немножко поднять панорамную камеру космической станции.