Пекін показав як виглядає Земля з китайської космічної станції: фото і відео

Як стверджують користувачі на першому кадрі, який зробив Ні Хайшенг, можна побачити усіяний вогниками Пекін та аеропорт Дасин, що розташований у провінції Хебей на відстанні 46 кілометрів від столиці.

Фото: Пекін показав як виглядає Земля з китайської космічної станції (twitter.com/CNSAWatcher)

Фотографії, що були зроблені астронавтом Тан Хунбо вражають своєю масштабністю не менше.

Фото: Пекін показав як виглядає Земля з китайської космічної станції (twitter.com/CNSAWatcher)

Також Хунбо продемонстрував планування спальні космонавтів першої китайської космічної станції Тянгун-1, яка була запущена у космос ще у 2011 році.

Фото: Пекін показав як виглядає Земля з китайської космічної станції (twitter.com/CNSAWatcher)

Астронавти Лю Бомін й Не Хайшен продемонстрували відеоролик під час якого вони вдруге вийшли у відкритий космос, аби встановити розширені помпові агрегати й трошки підняти панорамну камеру космічної станції.