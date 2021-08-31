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Пекін показав як виглядає Земля з китайської космічної станції: фото і відео

Автор: Сергій Пишкін

Китайські астронавти Тан Хунбо та Ні Хайшенг зробили декілька яскравих кадрів на яких продемонстрували Землю за якою космонавти мають можливість спостерігають щодня з ілюмінаторів станції. Також космічне управління поділилося відеороликом який було знято під час виходу у відкритий космос.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Twitter-акаунту Китайського національного космічного управління (CNSA)

Як стверджують користувачі на першому кадрі, який зробив Ні Хайшенг, можна побачити усіяний вогниками Пекін та аеропорт Дасин, що розташований у провінції Хебей на відстанні 46 кілометрів від столиці.

Фото: Пекін показав як виглядає Земля з китайської космічної станції (twitter.com/CNSAWatcher)

Фотографії, що були зроблені астронавтом Тан Хунбо вражають своєю масштабністю не менше.

Фото: Пекін показав як виглядає Земля з китайської космічної станції (twitter.com/CNSAWatcher)

Також Хунбо продемонстрував планування спальні космонавтів першої китайської космічної станції Тянгун-1, яка була запущена у космос ще у 2011 році.

Фото: Пекін показав як виглядає Земля з китайської космічної станції (twitter.com/CNSAWatcher)

Астронавти Лю Бомін й Не Хайшен продемонстрували відеоролик під час якого вони вдруге вийшли у відкритий космос, аби встановити розширені помпові агрегати й трошки підняти панорамну камеру космічної станції.

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