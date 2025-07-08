Пекін підтримує воєнну економіку РФ: фон дер Ляєн пригрозила жорсткою реакцією ЄС

Безпека євроатлантичного і індо-тихоокеанського регіонів стала тісно взаємопов’язаною, і в цих умовах співпраця між партнерами стає критично важливою.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ перед початком дебатів на тему відносин ЄС із Китаєм.
Водночас вона підкреслила, що непохитна підтримка Росії з боку Китаю вже зараз створює додаткову небезпеку в Європі.
Очільниця Єврокомісії заявила, що саме Пекін допомагає Москві зберігати темпи воєнного виробництва.
Така поведінка, за її словами, є неприйнятною - і саме вона стане вирішальним фактором у формуванні подальших відносин між ЄС та Китаєм.
Фон дер Ляєн наголосила: якщо Китай дійсно підтримує міжнародний порядок, заснований на правилах, як це декларує його керівництво, то він має чітко засудити порушення суверенітету України з боку РФ.
Вона сказала, що подальші відносини між ЄС і Китаєм значною мірою залежатимуть від позиції Пекіна щодо війни в Україні.
"Китай фактично сприяє розвитку воєнної економіки Росії. Ми не можемо цього прийняти. І я завжди казала: те, як Китай продовжуватиме взаємодіяти з війною Путіна, буде визначальним фактором для подальших відносин між ЄС та Китаєм", - додала вона.
Останнім часом Китай все активніше почав демонструвати підтримку Росії, хоча це суперечить його офіційній позиції, яку Пекін займав багато років.
Зокрема представникам Європейського Союзу Китай дав зрозуміти, що не дасть програти Росії та виграти Україні.
Кремль для Пекіна не тільки майбутній "громовідвід" для війни, але й постачальник ресурсів.
Так, Китай купує багато російської нафти та газу. А нещодавно стало відомо, що Росія різко збільшила продаж металів Китаю.
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