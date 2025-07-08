Пекін підтримує воєнну економіку РФ: фон дер Ляєн пригрозила жорсткою реакцією ЄС

Водночас вона підкреслила, що непохитна підтримка Росії з боку Китаю вже зараз створює додаткову небезпеку в Європі.

Очільниця Єврокомісії заявила, що саме Пекін допомагає Москві зберігати темпи воєнного виробництва.

Така поведінка, за її словами, є неприйнятною - і саме вона стане вирішальним фактором у формуванні подальших відносин між ЄС та Китаєм.

Фон дер Ляєн наголосила: якщо Китай дійсно підтримує міжнародний порядок, заснований на правилах, як це декларує його керівництво, то він має чітко засудити порушення суверенітету України з боку РФ.

Вона сказала, що подальші відносини між ЄС і Китаєм значною мірою залежатимуть від позиції Пекіна щодо війни в Україні.

"Китай фактично сприяє розвитку воєнної економіки Росії. Ми не можемо цього прийняти. І я завжди казала: те, як Китай продовжуватиме взаємодіяти з війною Путіна, буде визначальним фактором для подальших відносин між ЄС та Китаєм", - додала вона.