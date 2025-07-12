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Пекін не хоче поразки РФ у війні в Україні: в ISW вказали на важливу деталь

Субота 12 липня 2025 02:44
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Пекін не хоче поразки РФ у війні в Україні: в ISW вказали на важливу деталь Фото: Сі Цзіньпін і Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї сказав главі європейської дипломатії Кайє Каллас, що Пекін не хоче поразки Росії у війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

"Це суперечить публічним заявам КНР про нейтралітет у цій війні", - пишуть аналітики.

Уточнюється, що 2 липня Ван Ї зустрівся з Каєю Каллас у Брюсселі. Він сказав, що Пекін не хоче поразки Росії у війні, оскільки в такому разі США могли б переключити свою увагу на протидію КНР.

Але міністр заперечив, що Пекін надає фінансову або військову підтримку Росії, натякнувши, що РФ уже перемогла б у війні, якби це було так. За словами аналітиків, ці коментарі не були включені в офіційні звіти ЄС і КНР про зустріч.

Представниця МЗС КНР Мао Нін не підтвердила і не спростувала інформацію про те, що Ван Ї зробив подібні заяви. Вона лише повторила, ніби "Китай не є стороною в українському конфлікті", і що Пекін виступає за дипломатичне рішення.

"Заяви Ван Ї роз'яснюють, що Пекін і Москва розглядають своє майбутнє як взаємопов'язане. Це свідчить про неспроможність політики, що базується на відокремленні Росії від КНР з метою концентрації уваги на Індо-Тихоокеанському регіоні", - підсумували в ISW.

Співпраця Росії та Китаю

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія різко збільшила продаж металів Китаю. Це підкреслює економічну залежність Москви від Пекіна.

У квітні Китай також підтвердив "вічну дружбу" з Росією. Глава МЗС КНР також стверджував, що Пекін хоче брати участь у мирних переговорах щодо України.

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