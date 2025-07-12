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Пекин не хочет поражения РФ в войне в Украине: в ISW указали на важную деталь

Суббота 12 июля 2025 02:44
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Пекин не хочет поражения РФ в войне в Украине: в ISW указали на важную деталь Фото: Си Цзиньпин и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Министр иностранных дел Китая Ван И сказал главе европейской дипломатии Кайе Каллас, что Пекин не хочет поражения России в войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

"Это противоречит публичным заявлениям КНР о нейтралитете в данной войне", - пишут аналитики.

Уточняется, что 2 июля Ван И встретился с Кайей Каллас в Брюсселе. Он сказал, что Пекин не хочет поражения России в войне, поскольку в таком случае США могли бы переключить свое внимание на противодействие КНР.

Однако министр отрицал, что Пекин оказывает финансовую или военную поддержку России, намекнув, что РФ уже победила бы в войне, если бы это было так. По словам аналитиков, эти комментарии не были включены в официальные отчеты ЕС и КНР о встрече.

Представитель МИД КНР Мао Нин не подтвердила и не опровергла информацию о том, что Ван И сделал подобные заявления. Она лишь повторила, будто "Китай не является стороной в украинском конфликте", и что Пекин выступает за дипломатическое решение.

"Заявления Ван И разъясняют, что Пекин и Москва рассматривают свое будущее как взаимосвязанное. Это свидетельствует о несостоятельности политики, основанной на отделении России от КНР с целью концентрации внимания на Индо-Тихоокеанском регионе", - подытожили в ISW.

Сотрудничество России и Китая

Напомним, ранее стало известно, что Россия резко увеличила продажу металлов Китаю. Это подчеркивает экономическую зависимость Москвы от Пекина.

В апреле Китай также подтвердил "вечную дружбу" с Россией. Глава МИД КНР также утверждал, что Пекин хочет участвовать в мирных переговорах по Украине.

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