"Пекельні санкції" Грема проти РФ розглянуть у Палаті представників США наступного тижня

Раніше РБК-Україна писало, що "пекельні" санкції проти Росії, які просував Грем, зіткнулися з новими проблемами у Палаті представників США.

Крім того, на початку липня Сенат США схвалив законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії та Ірану.