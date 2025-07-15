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Пекельна спека повертається: синоптик дала прогноз на сьогодні (карта)

Фото: синоптик дала прогноз на 15 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні сьогодні погода суттєво не зміниться. Температура повітря становитиме у південній частині до +37 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Температурні показники:

  • на сході +30+34 градуси;
  • на півночі +27+30 градусів;
  • у центральній частині +28+33 градуси;
  • у західних областях +24+28 градусів.

За даними Діденко, короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних областях. Однак є ймовірність лише вночі та вранці локальних дощів у північній частині України.

Південь, схід та значна частина центральних областей належатиме тривалий час до сухої спекотної повітряної маси.

У Києві вночі та вранці можливий локальний дощ та гроза, проте протягом дня вівторка буде сухо. Температура повітря очікується від +28 до +30 градусів.

Раніше ми писали про те, в яких містах України за минулий тиждень зафіксували 26 нових температурних рекордів.

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