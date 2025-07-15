Пекельна спека повертається: синоптик дала прогноз на сьогодні (карта)

Температурні показники:

на сході +30+34 градуси;

на півночі +27+30 градусів;

у центральній частині +28+33 градуси;

у західних областях +24+28 градусів.

За даними Діденко, короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних областях. Однак є ймовірність лише вночі та вранці локальних дощів у північній частині України.

Південь, схід та значна частина центральних областей належатиме тривалий час до сухої спекотної повітряної маси.



У Києві вночі та вранці можливий локальний дощ та гроза, проте протягом дня вівторка буде сухо. Температура повітря очікується від +28 до +30 градусів.