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Адская жара возвращается: синоптик дала прогноз на сегодня (карта)

Фото: синоптик дала прогноз на 15 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине сегодня погода существенно не изменится. Температура воздуха составит в южной части до +37 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Температурные показатели:

  • на востоке +30+34 градуса;
  • на севере +27+30 градусов;
  • в центральной части +28+33 градуса;
  • в западных областях +24+28 градусов.

По данным Диденко, кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях. Однако есть вероятность только ночью и утром локальных дождей в северной части Украины.

Юг, восток и значительная часть центральных областей будет принадлежать длительное время к сухой жаркой воздушной массе.

В Киеве ночью и утром возможен локальный дождь и гроза, однако в течение дня вторника будет сухо. Температура воздуха ожидается от +28 до +30 градусов.

Ранее мы писали о том, в каких городах Украины за прошедшую неделю зафиксировали 26 новых температурных рекордов.

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