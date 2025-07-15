Адская жара возвращается: синоптик дала прогноз на сегодня (карта)

Температурные показатели:

на востоке +30+34 градуса;

на севере +27+30 градусов;

в центральной части +28+33 градуса;

в западных областях +24+28 градусов.

По данным Диденко, кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях. Однако есть вероятность только ночью и утром локальных дождей в северной части Украины.

Юг, восток и значительная часть центральных областей будет принадлежать длительное время к сухой жаркой воздушной массе.



В Киеве ночью и утром возможен локальный дождь и гроза, однако в течение дня вторника будет сухо. Температура воздуха ожидается от +28 до +30 градусов.