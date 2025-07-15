Адская жара возвращается: синоптик дала прогноз на сегодня (карта)

В Украине сегодня погода существенно не изменится. Температура воздуха составит в южной части до +37 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Температурные показатели:
По данным Диденко, кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях. Однако есть вероятность только ночью и утром локальных дождей в северной части Украины.
Юг, восток и значительная часть центральных областей будет принадлежать длительное время к сухой жаркой воздушной массе.
В Киеве ночью и утром возможен локальный дождь и гроза, однако в течение дня вторника будет сухо. Температура воздуха ожидается от +28 до +30 градусов.
Ранее мы писали о том, в каких городах Украины за прошедшую неделю зафиксировали 26 новых температурных рекордов.
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