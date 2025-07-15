Пекельна спека повертається: синоптик дала прогноз на сьогодні (карта)
В Україні сьогодні погода суттєво не зміниться. Температура повітря становитиме у південній частині до +37 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Температурні показники:
- на сході +30+34 градуси;
- на півночі +27+30 градусів;
- у центральній частині +28+33 градуси;
- у західних областях +24+28 градусів.
За даними Діденко, короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних областях. Однак є ймовірність лише вночі та вранці локальних дощів у північній частині України.
Південь, схід та значна частина центральних областей належатиме тривалий час до сухої спекотної повітряної маси.
У Києві вночі та вранці можливий локальний дощ та гроза, проте протягом дня вівторка буде сухо. Температура повітря очікується від +28 до +30 градусів.
Раніше ми писали про те, в яких містах України за минулий тиждень зафіксували 26 нових температурних рекордів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.