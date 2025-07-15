ua en ru
Вт, 15 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Адская жара возвращается: синоптик дала прогноз на сегодня (карта)

Вторник 15 июля 2025 07:00
UA EN RU
Адская жара возвращается: синоптик дала прогноз на сегодня (карта) Фото: синоптик дала прогноз на 15 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине сегодня погода существенно не изменится. Температура воздуха составит в южной части до +37 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Температурные показатели:

  • на востоке +30+34 градуса;
  • на севере +27+30 градусов;
  • в центральной части +28+33 градуса;
  • в западных областях +24+28 градусов.

По данным Диденко, кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях. Однако есть вероятность только ночью и утром локальных дождей в северной части Украины.

Юг, восток и значительная часть центральных областей будет принадлежать длительное время к сухой жаркой воздушной массе.
На зображенні може бути: карта та текст «Iceland 20 20 30 20 •Moscow0 Londonh Açores 20 Kyiv 40 Canarias 40 Di, 15.07.2025, 15.07 .2025, 06..12 12 UTC Mo +36h Model: GFS (NOAA) 40 Höchsttemperatur [°C] 40 40 -30 -20 10 0 10 20 30 当32：301204 40»

В Киеве ночью и утром возможен локальный дождь и гроза, однако в течение дня вторника будет сухо. Температура воздуха ожидается от +28 до +30 градусов.

Ранее мы писали о том, в каких городах Украины за прошедшую неделю зафиксировали 26 новых температурных рекордов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
Новости
Готовятся к войне: Нидерланды хотят переделать вагоны в госпитали для солдат
Готовятся к войне: Нидерланды хотят переделать вагоны в госпитали для солдат
Аналитика
Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом