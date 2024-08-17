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Пекельна спека. Коли і де була зафіксована найвища температура у світі

Субота 17 серпня 2024 17:15
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Пекельна спека. Коли і де була зафіксована найвища температура у світі Коли і де була зафіксована найвища температура повітря (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У світі безперервно вимірюють температуру повітря з 1911 року. Попри те, що вчені називають 2024-й загалом найспекотнішим роком, втім найвищі показники на планеті зафіксували понад століття тому і цей рекорд досі не побитий.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію World Meteorological Organization's World Weather and Climate Extremes Archive.

Коли і де фіксували найвищі температури

Найвищі показники прогрівання повітря зафіксували 10 липня 1913 року. Тоді показники ртутного стовпчика сягнули 56,7 градусів. Відбулося це у Фернас-Крік-Ранч, Каліфорнія, США (колишня назва - Гренландське ранчо).

Варто додати, що на звання найспекотнішого дня за всю історію претендує ще одна дата - 13 вересня 1922 року. Тоді в Ель-Азізії, Лівія, начебто зафіксували 58 градусну спеку.

Втім, Всесвітня метеорологічна організація ставить це під сумнів. Детально вивчивши температурний запис, експерти визначили, що ця температура може бути результатом піщаної бурі, яка сталася в той час. Така буря могла спричинити перегрівання поверхневих матеріалів і температуру в цілому.

Попередній рекорд 58 градусів, зареєстрований в Ель-Азізія, Лівія, був розглянутий (2010-2012) Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО). Спеціальна міжнародна комісія з кліматології експертів-метеорологів провела поглиблене дослідження довготривалого світового рекорду екстремальна температура 58 градусів.

Слідчий комітет визначив п’ять основних проблем, пов’язаних з рекордом екстремальної температури в Ель-Азізії 1922 року, зокрема:

  • проблемне обладнання
  • ймовірно недосвідчений спостерігач
  • місце спостереження, яке не було репрезентативним для околиць пустелі
  • погана відповідність екстремуму іншим сусіднім місцям
  • погана відповідність наступним температурам, зареєстрованим на місці

Комітет з оцінки ВМО дійшов висновку, що найбільш переконливий сценарій події 1922 року полягав у тому, що новий і недосвідчений спостерігач, не навчений користуванню приладу, неправильно прочитав дані, неправильно записав спостереження і, як наслідок, помилився приблизно на сім градусів за Цельсієм.

Грунтуючись на цих припущеннях, Всесвітній архів екстремальних погодних і кліматичних умов CCl ВМО відхилив екстремальну температуру 58 градусів, виміряну в Ель-Азізії в 1922 році, як рекордну.

Пекельна спека. Коли і де була зафіксована найвища температура у світіФернас-Крік-Ранч, Каліфорнія, США, 1913 рік (скриншот wmo.asu.edu)

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Раніше ми писали про цьогорічний температурний рекорд у світі.

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