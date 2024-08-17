Адская жара. Когда и где была зафиксирована самая высокая температура в мире

В мире постоянно измеряют температуру воздуха с 1911 года. Несмотря на то, что ученые называют 2024-й в целом самым жарким годом, однако, самые высокие показатели на планете зафиксировали более века назад и этот рекорд до сих пор не побит.

Когда и где фиксировали самые высокие температуры

Самые высокие показатели прогрева воздуха зафиксировали 10 июля 1913 года. Тогда показатели ртутного столбика достигли 56,7 градуса. Произошло это в Фернас-Крик-Ранчо, Калифорния, США (прежнее название - Гренландское ранчо).

Стоит добавить, что на звание самого жаркого дня за всю историю претендует еще одна дата - 13 сентября 1922 года. Тогда в Эль-Азизии, Ливия, якобы зафиксировали 58 градусную жару.

Однако Всемирная метеорологическая организация ставит это под сомнение. Подробно изучив температурную запись, эксперты определили, что эта температура может быть результатом песчаной бури. Такая буря могла повлиять на перегревания поверхностных материалов и на температуру в целом.

Предыдущий рекорд 58 градусов, зарегистрированный в Эль-Азизии, Ливия, был рассмотрен (2010-2012) Всемирной метеорологической организацией (ВМО). Специальная международная комиссия по климатологии экспертов-метеорологов провела углубленное исследование долгосрочного мирового рекорда экстремальной температуры 58 градусов.

Следственный комитет определил пять основных проблем, связанных с рекордом экстремальной температуры в Эль-Азизии 1922 года, в частности:

проблемное оборудование

вероятно неопытный наблюдатель

место наблюдения, которое не было репрезентативным для окрестностей пустыни

плохое соответствие экстремуму другим соседним местам

плохое соответствие следующим температурам, зарегистрированным на месте

Комитет по оценке ВМО пришел к выводу, что наиболее убедительный сценарий события 1922 заключался в том, что новый и неопытный наблюдатель, не обученный использованию прибора, неправильно прочитал показания, неправильно записал наблюдение и, как следствие, ошибся примерно на семь градусов по Цельсию.

Основываясь на этих предположениях, Всемирный архив экстремальных погодных и климатических условий CCl ВМО отклонил экстремальную температуру 58 градусов, измеренную в Эль-Азии в 1922 году, как рекордную.

Фернас-Крик-Ранч, Калифорния, США, 1913 год (скриншот wmo.asu.edu)