Пекельна спека до +37 і грози з градом: що очікує Україну завтра

Завтра в Україні очікується сильна спека до +37 градусів. Одночасно на заході та півночі пройдуть грози з градом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
У середу, 6 серпня, на півдні України спека посилиться до +33-37 градусів, водночас на заході буде найпрохолодніше - +21–25 градусів.
Атмосферний фронт принесе грозові дощі на захід, північ країни, а також на Вінниччину, Полтавщину і Черкащину.
У Києві завтра прогнозують дощ із грозою, шквальний вітер та град, температура підніметься до +26 градусів.
Після проходження фронту температура повітря знизиться на кілька градусів, решта території країни перебуватиме під впливом сухої погоди.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на цей тиждень. За даними Укргідрометцентру, погода буде дощовитою, але також очікується спека.