Пекельна спека до +37 і грози з градом: що очікує Україну завтра

Погода в Україні

У середу, 6 серпня, на півдні України спека посилиться до +33-37 градусів, водночас на заході буде найпрохолодніше - +21–25 градусів.

Атмосферний фронт принесе грозові дощі на захід, північ країни, а також на Вінниччину, Полтавщину і Черкащину.

у східних областях очікується +29-33 градуси,

у центральних - +28-33,

на півночі - +25-28 градусів.

Погода в Києві

У Києві завтра прогнозують дощ із грозою, шквальний вітер та град, температура підніметься до +26 градусів.

Після проходження фронту температура повітря знизиться на кілька градусів, решта території країни перебуватиме під впливом сухої погоди.

Що робити під час шквалів і гроз: