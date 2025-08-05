Адская жара до +37 и грозы с градом: что ожидает Украину завтра

Завтра в Украине ожидается сильная жара до +37 градусов. Одновременно на западе и севере пройдут грозы с градом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
В среду, 6 августа, на юге Украины жара усилится до +33-37 градусов, в то же время на западе будет прохладнее всего - +21-25 градусов.
Атмосферный фронт принесет грозовые дожди на запад, север страны, а также в Винницкую, Полтавскую и Черкасскую области.
В Киеве завтра прогнозируют дождь с грозой, шквальный ветер и град, температура поднимется до +26 градусов.
После прохождения фронта температура воздуха снизится на несколько градусов, остальная территория страны будет находиться под влиянием сухой погоды.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на эту неделю. По данным Укргидрометцентра, погода будет дождливой, но также ожидается жара.