Печерський суд заарештував командира 211-ї бригади

"Командиру 211 понтонно-мостової бригади обрано запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення 12 млн 112 тисяч гривень застави. Прокурори клопотали про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 40 млн гривень", - сказано у повідомленні.

Також прокурори Офісу генерального прокурора подали до суду клопотання про відсторонення підозрюваного від виконання службових обов’язків.

Варто зауважити, що під час засідання прокуратура заявила, що з лютого 2024 року Побережнюк отримував рапорти про знущання над військовими від командира взводу Владислава Пастуха, але ігнорував їх.

Скандал у 211-й бригаді

Нещодавно ЗМІ повідомили про жорстоке поводження офіцерів із військовослужбовцями 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ, зокрема про випадок, коли солдата прив’язали до дерев’яного хреста.

На цьому тлі командиру бригади Олегу Побережнюку оголосили підозру у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, він залучив чотирьох солдатів до будівництва свого будинку на Хмельниччині. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту із заставою 900 тисяч гривень, яку Побережнюк вніс 20 грудня.