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Печерский суд арестовал командира 211-й бригады

Фото: Олег Побережнюк, командир 211-й бригады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В понедельник, 30 декабря, Печерский райсуд Киева арестовал командира 211-й понтонно-мостовой бригады Олега Побережнюка. Также назначена альтернатива - залог в размере 12 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Командиру 211 понтонно-мостовой бригады избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения 12 млн 112 тысяч гривен залога. Прокуроры ходатайствовали об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 40 млн гривен", - сказано в сообщении.

Также прокуроры Офиса генерального прокурора подали в суд ходатайство об отстранении подозреваемого от исполнения служебных обязанностей.

Стоит заметить, что во время заседания прокуратура заявила, что с февраля 2024 года Побережнюк получал рапорты об издевательствах над военными от командира взвода Владислава Пастуха, но игнорировал их.

Скандал в 211-й бригаде

Недавно СМИ сообщили о жестоком обращении офицеров с военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ, в частности о случае, когда солдата привязали к деревянному кресту.

На этом фоне командиру бригады Олегу Побережнюку объявили подозрение в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, он привлек четырех солдат к строительству своего дома в Хмельницкой области. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста с залогом 900 тысяч гривен, который Побережнюк внес 20 декабря.

26 декабря стало известно, что командиру взвода Владиславу Пастуху, который издевался над военными, также сообщили о подозрении.

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