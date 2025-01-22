ПДВ на все, ліміт - щодо чаю та кави. Що пропонує законопроєкт про податки на посилки

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Податок на всі посилки? Що хочуть змінити

Згідно з нинішнім законодавством, в Україні діє безмитний поріг 150 євро. Це означає, що не оподатковуються посилки та товари, відправлені з-за кордону, митна вартість яких не перевищує зазначену суму.

Тобто, якщо вартість товарів (в одній посилці), замовлених у закордонному інтернет-магазині, менша за 150 євро, то таке відправлення не оподатковується. Аналогічний підхід застосовується до посилок від фізичної особи до фізичної, наприклад, від родича.

Законопроєкт №12429 скасовує безмитний поріг.

Якщо зараз на товари дорожчі за 150 євро нараховується 20% ПДВ + 10% ввізного мита (від суми перевищення ліміту), то з ухваленням закону під оподаткування потрапляють усі інтернет-покупки.

Зокрема, товари в міжнародних відправленнях до 150 євро оподатковуватимуться лише ПДВ у розмірі 20%. Дорожче цього ліміту - ПДВ + ввізне мито 10% (як і зараз).

Без податків до 45 євро, але з лімітами для чаю, кави та парфумів

Єдиний виняток - товари вартістю до 45 євро, які фізична особа за кордоном відправляє іншій фізособі в Україні. Пропонується встановити, що такі операції не є об'єктом оподаткування.

Але й тут є низка уточнень. По-перше, товари мають відправлятися без будь-якої оплати, мати призначення для особистого/сімейного користування, а характеристики і кількість не повинні вказувати на комерційну мету.

По-друге, положення про безподаткові операції не діє, якщо в посилці:

підакцизні товари (наприклад, алкоголь або тютюнові вироби)

парфуми в об'ємі понад 50 грамів або туалетна вода в об'ємі понад 0,25 літра

кава в об'ємі понад 500 грамів; кавові екстракти та есенції в об'ємі понад 200 грамів

чай в обсязі понад 100 грамів; чайні екстракти та есенції в обсязі понад 40 грамів

Якщо обсяг цих товарів перевищуватиме ліміт, навіть за приватну посилку вартістю до 45 євро доведеться заплатити 20% ПДВ.

Хто заплатить ПДВ і стане суб'єктом "дистанційного продажу

Законопроєкт №12429 запроваджує нову операцію, яка підлягає оподаткуванню ПДВ - дистанційний продаж товарів.

Сплачувати ПДВ з дистанційного продажу буде особа-нерезидент, яка здійснює такий продаж. За аналогією з Директивою Ради ЄС № 2006/112/ЄС пропонується прирівняти осіб, які сприяють продажу через онлайн-платформи, портали та веб-сайти, до осіб, які здійснюють дистанційний продаж товарів.

Під це визначення потрапляють онлайн-магазини, маркетплейси та платформи для продажу товарів, що були у використанні, на кшталт eBay або OLX. Зазначимо, через це у ЗМІ з'явилась інформація, що покупців на OLX можуть змусити платити податок ПДВ. Однак згідно з проєктом, ідеться про поставки товарів з території іншої країни до України.

Такі платформи повинні будуть реєструватися як платники ПДВ, стягувати податок з покупців і перераховувати його до держбюджету, а також зберігати інформацію про посилки та їхніх одержувачів протягом 10 років.

Крім того, товари до 150 євро звільняються від ПДВ при ввезенні на територію України за умови, що ПДВ сплачується з дистанційного продажу, а в митну декларацію внесено дані про спеціальний податковий номер особи, яка сплачує цей ПДВ.

Як правило, величина податку на додану вартість закладається в цінник. І з ухваленням закону для українців напевно подорожчають товари бюджетної категорії на зарубіжних маркетплейсах.

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Зазначимо, раніше РБК-Україна в матеріалі "Без порога 150 євро. В Україні хочуть оподаткувати всі інтернет-замовлення з-за кордону" писало, що цей законопроект зареєстровано на вимогу українського бізнесу.

Зокрема, голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев публікував лист Американської торговельної палати в Україні, в якому говорилося, що скасування безмитного ліміту на посилки в 150 євро нібито допоможе посилити боротьбу з тіньовими ринками.

Крім того, бізнес вважає, що пільговий режим оподаткування малих партій товарів спотворює конкуренцію всередині країни.

Нагадаємо, у серпні 2024 року Кабінет міністрів уже пропонував знизити ціновий поріг для безмитних посилок з-за кордону - з нинішніх 150 євро до 45. І ввести ПДВ для всіх замовлень в іноземних інтернет-магазинах.

Ініціатива містилася у великому законопроєкті про підвищення податків. Однак перше голосування восени провалилося, після чого податки на посилки вирішили виділити в окремий законопроєкт.