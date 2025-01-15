Без порога 150 євро. В Україні хочуть оподаткувати всі інтернет-замовлення з-за кордону

На реєстрацію до Верховної Ради подано нові законопроєкти про податки на посилки з-за кордону. Вони пропонують запровадити ПДВ на всі замовлення в закордонних магазинах та новий поріг для посилок без податків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови фінансового комітету Ради Данила Гетманцева.

За його словами, тексти законопроєктів повністю розроблені українськими бізнес-асоціаціями. І на їхню вимогу він подав документи на реєстрацію до парламенту.

Пропонується визначити, що:

громадяни можуть отримувати товари вартістю до 45 євро без оподаткування ПДВ. За умови, що ці товари надсилаються на їхню адресу фізичними особами без будь-якої оплати та поза комерційними цілями

без оподаткування ПДВ. За умови, що ці товари надсилаються на їхню адресу фізичними особами без будь-якої оплати та поза комерційними цілями товари, які купуються на закордонних маркетплейсах та інших подібних платформах, підлягають оподаткуванню ПДВ незалежно від їхньої вартості. Якщо вартість товару перевищує 150 євро, додатково з нього стягуватимуть ввізне мито

У першому випадку йдеться про звичайні посилки від фізичної особи фізичній особі. Тобто якщо, приміром, родич або знайомий за кордоном відправляє вам посилку вартістю понад 45 євро, потрібно буде заплатити +20% ПДВ.

У другому випадку йдеться про покупки на іноземних маркетплейсах. І на будь-які замовлення пропонується донараховувати +20% ПДВ. Зараз ця норма діє лише щодо посилок дорожче 150 євро (на які також нараховується ввізне мито 10%).

Якщо товар дешевший за 150 євро, то нараховуватиметься лише ПДВ. Якщо дорожчий, то ПДВ + ввізне мито.

Крім того, законопроєкти пропонують спростити адміністрування ПДВ і прискорити оформлення посилок на митниці.

Для цього за аналогією з механізмом IOSS вводиться можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом. Зазначимо, це може означати автоматичне подорожчання товарів для покупців.

Також пропонується запровадити митну декларацію для товарів із незначною вартістю, аналогічну декларації Н7 у країнах ЄС. Нинішні форми документів для декларування посилок зможуть використовуватися й надалі.

"Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом унеможливить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме прискоренню митних процедур", - додав Гетманцев.

Чому бізнес проти безмитного порога 150 євро

Нардеп також опублікував лист Американської торговельної палати в Україні (АСС). У ньому йдеться, що тривалий час експерти компаній-членів АСС працюють над посиленням боротьби з тіньовими ринками та викривленням конкуренції.

"Одним із важливих питань у фокусі бізнес-спільноти є скасування ліміту в 150 євро на транскордонну електронну комерцію, що зробить усі такі посилки об'єктом оподаткування ПДВ", - йдеться в листі.

На їхню думку, наявність безподаткового порогу сприяє розвитку тіньової економіки.

Зі свого боку, Європейська бізнес-асоціація зазначає, що пільговий режим оподаткування малих партій товарів може впливати на спотворення конкуренції на внутрішньому ринку. Адже іноземним платформам надаються більш сприятливі податкові та митні умови порівняно з бізнесом в Україні.

Вочевидь, ідеться про те, що деякі недобросовісні продавці замовляють товари з-за кордону, які ввозять в Україну за заниженою в декларації вартістю, щоб вписатися в безмитний поріг 150 євро. Це дає можливість перепродавати їх кінцевому покупцеві дешевше, ніж, наприклад, це роблять офіційні ритейлери.